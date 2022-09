In una svolta inaspettata, OnePlus ha rilasciato l’aggiornamento stabile di Android 13 per OnePlus 10 Pro. L’aggiornamento stabile di OxygenOS 13 viene applicato al modello più grande dell’azienda per il 2022. Tuttavia, a un primo esame, sembra che raggiunga solo le persone nel canale Open Beta. In ogni caso, è solo questione di tempo prima che raggiunga tutti. Il più recente OnePlus 10T, invece, dovrà aspettare ancora un po’.

È ora disponibile un nuovo aggiornamento OxygenOS per OnePlus 10T. Tuttavia, è ancora basato sull’attuale versione di Android 12. Ciò non significa che il lavoro di OnePlus con gli aggiornamenti di Android 13 non sia buono. La società è tra le prime a rendere disponibile Android 13 per i suoi smartphone. Il 10T dovrebbe ricevere presto un aggiornamento.

OnePlus 10T, la società non ha rilasciato alcun dettaglio

Una nuova patch software OxygenOS A.08 è ora disponibile per OnePlus 10T. È un aggiornamento che si concentra su correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni. Ad esempio, risolve problemi irritanti e migliora il sistema, la rete e la fotocamera. Sorprendentemente, il telefono ha ricevuto un aggiornamento il mese scorso con miglioramenti della fotocamera.

Per chi non lo sapesse, l’aggiornamento include la versione firmware CPH2413 11.A.08. Ora viene distribuito a un piccolo numero di persone in India. Secondo la società, nei prossimi giorni inizierà un dispiegamento più ampio. Tuttavia, questo dipende ancora dai risultati iniziali. Se non vengono rilevati bug seri durante questa distribuzione iniziale, l’azienda continuerà a fornirla a più telefoni OnePlus 10T.

OnePlus 10T è l’ultimo della serie T, con le migliori specifiche. Il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 di OnePlus 10T è superiore a quello di OnePlus 10 Pro. La tripla fotocamera del dispositivo, tuttavia, non è buona come quella dell’Ultra. Di conseguenza, ha una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 8 MP e uno sparatutto da 2 MP. È significativamente più semplice di OnePlus 10 Pro, che vanta un teleobiettivo. In ogni caso, l’enfasi qui è sulle prestazioni.

OnePlus 10T supporta fino a 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Le capacità di ricarica rapida del telefono sono una delle sue caratteristiche più importanti. A differenza del 10 Pro, che supporta solo una ricarica di 80 W, OnePlus 10T supporta una ricarica fino a 150 W. Di conseguenza, la sua batteria da 4.800 mAh si caricherà molto più velocemente. La batteria del 10 Pro è più grande a 5.000 mAh. Tuttavia, dato che l’SD8+ Gen 1 è più efficiente, la differenza dovrebbe essere trascurabile.