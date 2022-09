Lidl distrugge Unieuro, la tecnologia è quasi gratis solo oggi all'80%

Le pubblicità in TV dimostrano che il marchio resta solito nonostante la crisi e infatti a dimostrarlo sono i prezzi di vendita di tutto quello che c’è negli scaffali. Lidl domina e lo fa a mani basse proponendo delle offerte eccezionali che sfociano anche nel mondo dell’elettronica e della tecnologia di utilizzo in ambiente domestico.

L’ultimo volantino propone infatti i prezzi eccezionali con le solite garanzie per tutti coloro che acquistano. Non vi resta altro che dare un’occhiata.

Lidl non ha rivali: all’interno del suo nuovo volantino ci sono e migliori offerte di sempre, eccole qui

Per quanto concerne l’elettronica, Lidl sembra avere attualmente il controllo tra i supermercati che si occupano di vendere qualsiasi cosa. Sono infatti passate in primo piano diverse offerte durante l’ultima settimana, le quali dureranno ancora per poco.

Se state cercando infatti degli oggetti per la vostra auto, non potete passare sopra ad un prezzo eccezionale per una idropulitrice ad alta pressione. Questa costa solo 119 euro con 3 anni di garanzia.

Presente e poi anche una lampada da lavoro ricaricabile e utilizzabile in più occasioni che costa solo 12,99 euro.

Se state cercando poi degli utensili da lavoro, avete larga scelta nel catalogo di Lidl. C’è un set trapano avvitatore ricaricabile al prezzo di 89 euro, ma non finisce qui. Potete anche acquistare una sega circolare per tagli obliqui in sconto a 129 euro. Ovviamente tutto quello che acquistate gode di una garanzia specifica presso i negozi Lidl. Avrete infatti due anni per poter riparare gratuitamente qualsiasi guasto che capiti in maniera autonoma al vostro prodotto.