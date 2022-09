Automobili Lamborghini si appresta a salutare la famiglia Aventador con l’introduzione di un ultimo modello che si preannuncia incredibile. La nuova LP 780-4 Ultimae Roadster avrà il compito di chiudere un’era e celebrare la tradizione del brand.

Infatti, la nuova Aventador sarà l’ultima Lamborghini che la stessa azienda definisce “pura”. La vettura sarà spinta da un poderoso motore a combustione interna V12 ad aspirazione naturale. La scelta non è casuale in quanto sarà l’ultima supercar di Sant’Agata Bolognese ad equipaggiare questo propulsore prima del passaggio definitivo all’ibrido.

Come confermato dalla stessa azienda, il motore V12 di 60 gradi è tutto nuovo ed è sviluppato interamente da Lamborghini. Per equipaggiare questa nuova opera d’arte, il brand non ha avuto alcun dubbio, e la Aventador è stata l’unica scelta possibile.

Automobili Lamborghini presenta Aventador LP 780-4 Ultimae, l’ultima supercar di Sant’Agata Bolognese spinta da un motore V12

Sin dal debutto della famiglia nel 2011, la Aventador ha incarnato perfettamente diverse anime. La vettura, secondo il produttore, rappresenta la sintesi perfetta tra nuove tecnologie unite ad un design iconico e, soprattutto, prestazioni mozzafiato.