Ferrari è un’azienda estremamente attenta ai propri dipendenti tanto che si sta impegnando da tempo a creare un ambiente di lavoro sempre più inclusivo. A Maranello puntano ad accelerare l’innovazione attraverso metodologie che premiano il merito e politiche che valorizzano i talenti.

Come confermato direttamente dall’azienda, gli sforzi di Ferrari sono stati riconosciuti pubblicamente. Il Cavallino Rampante ha ottenuto la certificazione Equal Salary per il terzo anno consecutivo.

Il riconoscimento è valido sia per l’Italia che per il Nord America e valorizza gli sforzi costanti per creare un ambiente di lavoro adatto a tutti i collaboratori. La Certificazione è rilasciata dalla fondazione svizzera Equal Salary in seguito alle analisi svolte da PwC rispettando le metodologie approvate dalla Commissione Europea.

La società di revisione ha valutato diversi parametri come la parità retributiva di genere e le azioni intraprese nell’ultimo anno per contrastare la diversità di genere. Infatti, con il termine gender gap non ci si riferisce esclusivamente alle differenze di salario tra i vari generi, ma anche a disuguaglianze più profonde e articolate.