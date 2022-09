Lamborghini ha annunciato ufficialmente di star lavorando ad un prototipo di vettura da corsa che gareggerà sulle piste di tutto il mondo. L’azienda di Sant’Agata Bolognese parteciperà al campionato FIA World Endurance Championship nella categoria Hypercar e e nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship nella classe GTP.

La gestione della vettura sarà affidata a Squadra Corse, la divisione completamente dedicata al motorsport. La stessa azienda ha confermato alcuni dettagli della vettura che si confronterà con le Hypercar progettate e sviluppate da Ferrari, Peugeot, Porsche, BMW, Alpine, Audi, Acura e Cadillac.

La power unit che spingerà la nuova hypercar Lamborghini sarà ibrida e unirà un motore a combustione interna con un motore elettrico. Il motore endotermico è stato appositamente sviluppato da Squadra Corese e sarà un V8 biturbo con le bancate posizionate a 90 gradi. Si tratta di una soluzione inedita realizzata appositamente per la vettura da corsa.

Lamborghini Squadra Corse @LamborghiniSC has unveiled a first glimpse of the LMDh prototype's design features that the Italian marque will field in @FIAWEC and @IMSA in 2024 !#LeMans24 pic.twitter.com/oMpJyUo8Bw

