SIM che possono valere una fortuna: perché e quali sono

Molte persone possono avere all’interno del loro dispositivo mobile una scheda molto rara senza saperlo. Stiamo parlando della SIM, chip imprescindibile per effettuare chiamate e navigare in rete senza il bisogno di una rete Wi-Fi. Queste schede potrebbero essere obiettivo di vari collezionisti, i quali infatti sono continuamente alla ricerca di modelli molto particolari. Potrebbero valere infatti diverse migliaia di euro in base alla combinazione del numero.

SIM: ce ne sono alcune davvero incredibili, non hanno alcuna capacità in più ma sono più rare, ecco il perché

A quanto pare potresti avere anche voi una scheda molto rara all’interno del vostro smartphone, la quale potrebbe anche costare tantissimi soldi. I collezionisti infatti girano alla ricerca di questi piccoli microchip, i quali possono valere molto di più di quanto li abbiate pagati al momento della loro emissione effettiva.

Ci sono alcune caratteristiche che fanno delle SIM veri e propri pezzi da collezione, come ad esempio il ripetersi dello stesso numero all’interno dell’intero identificativo cellulare o magari combinazioni di numeri che tendono ad essere facilmente ricordabili. Proprio in base a tutto questo, la nota trasmissione televisiva Le Iene preciso qualche anno fa di lanciare una vera e propria iniziativa benefica per racimolare soldi da destinare all’Istituto Nazionale Tumori per favorire la ricerca. I numeri venduti furono i seguenti, tutti da parte di noti gestori italiani: