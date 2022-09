Nella versione beta del sistema operativo iOS 16.1, Apple offre agli utenti della seconda generazione di AirPods Pro la possibilità di disabilitare i controlli touch per il volume. Questa funzione è disponibile per i possessori di AirPods Pro.

Il volume può essere modificato dall’utente dei nuovi AirPods Pro scorrendo verso l’alto o verso il basso sul sensore touch che è posizionato sui singoli steli degli AirPods Pro. È possibile che alcune persone trovino la funzione conveniente, mentre altri non la trovino affatto conveniente. Nella versione pubblica più recente di iOS 16, versione 16.0.2, gli utenti non sono in grado di disabilitare i controlli touch per il volume. Questa limitazione si applica a tutte le versioni di iOS 16.

iOS 16.1 Beta sarà disponibile a breve per il download

La versione beta di iOS 16.1 ha una nuova impostazione per AirPods Pro di seconda generazione che consente agli utenti di abilitare o disabilitare i controlli touch per il volume. Questa impostazione può essere trovata nella scheda Accessibilità del software. Premendo e tenendo premuto il pulsante sullo stelo di AirPods Pro, i consumatori hanno la flessibilità di personalizzare la funzionalità dello stelo, proprio come facevano con l’edizione precedente del prodotto. È possibile farlo per attivare la modalità Cancellazione attiva del rumore, la modalità Trasparenza, l’impostazione Off o Siri.

Sebbene il rilascio pubblico di iOS 16.1 non dovrebbe avvenire prima di ottobre, il software è attualmente disponibile per utenti e sviluppatori che prendono parte al programma beta pubblico di Apple. La prossima versione di iOS, 16.1, includerà una serie di miglioramenti, uno dei quali è un nuovo interruttore per AirPods Pro. Inoltre, verranno apportate alcune modifiche al modo in cui viene visualizzato l’indicatore della batteria.