WindTRE a sorpresa: distrutta Vodafone con l'offerta a giga illimitati

WindTRE supera qualsiasi aspettativa soprattutto in questo periodo di crisi in tutto il paese proponendo delle soluzioni eccezionali.

La telefonia mobile è a fare del nostro provider, il quale non nutre alcuna paura della concorrenza e infatti la attacca dall’interno. È arrivata intanto una promozione in particolare che starebbe riportando indietro parecchi vecchi clienti.

WindTRE supera tutti con l’offerta migliore di sempre ad un costo nettamente più basso, ecco cosa include

L’ultima offerta lanciata dal celebre gestore che tutti ormai conoscono con il nome unificato WindTRE, sta portando tanti benefici a chi è riuscito a sottoscriverla. L’obiettivo della promozione che prende il nome di GO Unlimited Star+ è quello di riuscire a battere tutti senza troppi sforzi. Effettivamente non ci sono dubbi sul fatto che potrebbe rivelarsi l’offerta migliore di tutto l’anno, visti i contenuti ma soprattutto il prezzo mensile.

Ricordiamo infatti che questa promozione è stata proposta alle persone mediante un messaggio o con una chiamata da parte del provider. Il costo mensile è di 7,99 € per sempre, senza rimodulazioni in futuro. Inoltre non ci saranno costi da sostenere per quanto riguarda l’attivazione e la nuova scheda SIM che dovrete richiedere.

Al suo interno ci sono i migliori contenuti visto che avrete minuti senza limiti per chiamare chiunque vorrete, ma soprattutto giga senza limiti per navigare sul web usando la connessione in 4G. Ci sono poi, per chi li utilizzerà, anche 200 SMS da mandare a tutti.

Se dunque vi è arrivato un messaggio del genere, prendete l’occasione al volo visto che potrebbe non più riproporsi ai vostri occhi.