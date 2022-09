Panorama è assolutamente senza pietà nei confronti delle dirette concorrenti del mercato, le nuove offerte del volantino spezzano il dominio di Unieuro e similari, proponendosi come una validissima alternativa a quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Per essere sicuri di avere la possibilità di accedere alle medesime occasioni per risparmiare, dovete ricordare che gli acquisti sono effettuabili solamente nel momento in cui sceglierete di recarvi personalmente in negozio, non sono disponibili sul sito ufficiale, almeno nella maggior parte delle occasioni.

Panorama: le offerte sono tra le migliori del momento

Le ultime occasioni del volantino Panorama sono perfette per accedere ad una buonissima selezione di prodotti interessanti, riuscendo a sua volta a pagarli meno del solito. Gli elettrodomestici effettivamente coinvolti nella campagna promozionale non sono altro che un televisore United, da ben 42 pollici, proposto al pubblico a 199 euro, ma anche una bellissima lavatrice marchiata NGM, il cui prezzo comunque non supera i 189 euro (se interessati, il modello è Luna 2).

Riducendo invece la spesa finale, e spostandosi verso una serie di prodotti meno tech, ecco che potrete acquistare, alla coppia, le lampadine E27 di casa Osmar (5 euro), 8 ministilo di Varta (3,50 euro), oppure anche le comodissime shuko, adattatori per la presa di corrente, al prezzo finale di soli 2 euro.

Come anticipato, tutti questi prodotti sono disponibili solamente nei punti vendita Panorama, non sul sito ufficiale, o comunque recandosi da altre parti sul territorio nazionale.