L’operatore virtuale CoopVoce nelle scorse ore ha avviato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni ex clienti. Quest’ultimi sono invitati ad attivare la nuova Evo 200 a meno di 8 euro al mese.

CoopVoce, ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria nei social e in TV, che vede come protagonista il suo nuovo testimonial, il cantante Aka7even, e utilizza il nuovo slogan “Libera la tua voce”. Ricordiamoci insieme cosa propone.

CoopVoce propone agli ex clienti la Evo 200

CoopVoce Evo 200 prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico dati 4G su rete TIM a 7,90 euro al mese. Ecco l’SMS che sta inviando ad alcuni ex clienti: “Libera la tua voce! 200GB + min illimitati + 1000 SMS a 7,90 euro al mese PER SEMPRE con EVO 200. Passa a CoopVoce nei negozi Coop o su coopvoce.it entro il 30/9“.

Per i nuovi clienti non è previsto alcun costo di attivazione, per i già clienti CoopVoce è previsto un costo di attivazione di 9 euro, da sommare al costo del primo mese dell’offerta Evo 200. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet sono a singolo kbyte.

In caso di superamento del bundle di traffico dati incluso nell’offerta, la navigazione internet viene inibita senza alcun costo aggiuntivo. Al superamento degli SMS compresi nel mese vengono applicate le condizioni del piano tariffario di base. Se il cliente CoopVoce ha terminato il bundle dati o gli SMS presenti nelle offerte Evo entro la data di scadenza della soglia mensile, potrà rinnovare anticipatamente l’offerta direttamente dall’App CoopVoce.