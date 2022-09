Microsoft Teams ha annunciato che porterà una serie di funzionalità di Teams Meetings alle sue chiamate VoIP nel tentativo di raggiungere un numero maggiore di utenti aziendali. ‘Tutte le consuete funzionalità delle app per riunioni – schede, bot, dialoghi durante la riunione – saranno disponibili nelle chiamate VoIP di Teams’, secondo una voce della roadmap ufficiale di Microsoft 365.’

‘Gli utenti delle tue app avranno la stessa esperienza con le app di Teams Meetings e Teams VoIP Calls.’ Le app di Microsoft Teams possono essere create con JavaScript e alcuni altri linguaggi di programmazione per aumentare la connettività e il flusso di lavoro, con i bot in grado di chattare con gli utenti in modo autonomo e inserire contenuti esterni tramite estensioni.

Microsoft Teams migliorerà le sue chiamate VoIP

Il piano di Microsoft di espandere le sue app alle chiamate VoIP individuali dovrebbe diventare generale a settembre 2022, con una successiva distribuzione globale ai client desktop. Prima di portare le applicazioni di Teams alle chiamate VoIP individuali, Microsoft ha annunciato l’intenzione di introdurre le app nei colloqui di gruppo nell’agosto 2022 e, secondo Microsoft, stanno già iniziando a esserci miglioramenti, comprese le istanze Government Community Cloud (GCC).

Microsoft si è impegnata a migliorare la propria infrastruttura di chiamate VoIP, rilasciando regolarmente aggiornamenti per mantenerla competitiva, inclusa la crittografia end-to-end per le chiamate VoIP 1:1 di Teams. Inoltre, la registrazione e la trascrizione delle chiamate PSTN vengono aggiunte alla piattaforma di videoconferenza VoIP dell’azienda.

Aggiornamenti regolari, miglioramenti e nuove funzionalità sono tutti processi critici per Teams poiché deve affrontare la crescente pressione di artisti del calibro di Google Meet e Zoom in un’era di lavoro ibrido, tanto che la battaglia si è ampliata man mano che sempre più aziende portano di più tecnologia per combattere, come RingCentral, che ha recentemente annunciato una serie di strumenti di intelligenza artificiale per migliorare la produttività.