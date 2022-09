L’operatore Vodafone Italia nei prossimi giorni andrà a lanciare la nuova offerta denominata Red Max Under 25 a 9,99 euro al mese con minuti, SMS e fino a 110 Giga 5G.

Con questa offerta i nuovi clienti potranno ottenere un regalo a scelta fra un periodo gratuito di NOW e un voucher per il PlayStation Store. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone lancia la Red Max Under 25

Con Red Max Under 25 si ottiene sostanzialmente lo stesso bundle incluso con l’offerta standard Red Max, ovvero minuti ed SMS illimitati più 110 GB di traffico internet, ma in questo caso c’è anche il servizio Rete Sicura ed è previsto un prezzo mensile scontato di 10 euro rispetto ai 19,99 euro dell’offerta per tutti.

In aggiunta a quanto già incluso nell’offerta, a partire da domani 19 Settembre 2022, salvo eventuali cambiamenti, i nuovi clienti che sottoscriveranno Vodafone Red Max Under 25 avranno la possibilità di riscattare un regalo a scelta direttamente dall’app My Vodafone. Come anticipato precedentemente, i nuovi clienti potranno scegliere se attivare 3 mesi in omaggio di NOW Pass Entertainment oppure un voucher di 20 euro da spendere sul PlayStation Store per acquistare giochi, contenuti aggiuntivi e altro.

Questa promozione con i due regali a scelta sarà valida per le sottoscrizioni di Red Max Under 25 effettuate entro il 20 Ottobre 2022, salvo cambiamenti. Per ogni attivazione si potrà scegliere un solo regalo e il cliente avrà 30 giorni di tempo dall’attivazione della Red Max Under 25 per riscattarlo. Non ci resta che andare a visitare il sito ufficiale dell’operatore.