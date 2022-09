Prima di avviare un gioco Game Pass, i giocatori PC impegnati possono ora ottenere una stima esatta del tempo necessario per completarlo. Xbox Game Pass include una serie di interessanti funzionalità per i giocatori di console su Xbox Series X|S, inclusa la connessione Discord aggiunta di recente. Tuttavia, l’aggiornamento più recente è per PC Game Pass e vede Xbox collaborare con HowLongToBeat per dirti quanto tempo ci vorrà per completare un titolo nella tua raccolta PC Game Pass.

La nuova funzionalità, che è stata annunciata sul sito Xbox, è l’ideale sia per i collezionisti di trofei che per i giocatori impegnati. È anche ottimo per determinare se sarai in grado di finire Death Stranding o uno qualsiasi degli altri migliori giochi per PC idonei prima della scadenza dell’abbonamento.

Xbox Game Pass sta aggiornando la piattaforma

Lo strumento HowLongToBeat è ora disponibile e fornisce previsioni per vari stili di gioco. HowLongToBeat è un sito Web guidato dalla comunità dedicato a fornire informazioni sulla durata del gioco. I tempi visualizzati saranno un buon punto di partenza, ma puoi sempre aiutarlo a migliorare segnalando i tuoi tempi.

Per i più nerd, ci sono ulteriori informazioni sul sito ufficiale. Troverai recensioni della community, note di gioco, informazioni su come giocano gli individui e molti altri dati organizzati per piattaforma e stile di gioco. L’aggiornamento include anche un miglioramento del 15% nella velocità di avvio dell’app Xbox per PC, oltre a una maggiore reattività quando si utilizzano le ‘esperienze chiave’ dell’app. I periodi senza arresti anomali sono diminuiti, il che è una buona notizia, e le segnalazioni di giochi non scaricati o installati correttamente sono diminuite di quasi la metà.

Diventando un membro del programma Xbox Insider, sarai in grado di testare i nuovi aggiornamenti console e funzionalità dell’interfaccia utente prima di chiunque altro.