Truffe assicurazioni: girate alla larga da questi siti online

L’ultima indagine portata avanti da Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha fatto luce su ben 14 siti assicurativi pericolosi. D’altronde internet è il covo dei criminali, sarebbe impossibile non imbattersi in almeno uno di questi. Ma come evitare di finire tra le mani di truffe assicurazioni?

Truffe assicurazioni: allarme rosso per questi siti

La prima cosa da fare per non finire nella frode di turno è memorizzare il numero di telefono, il nome e il cognome della potenziale polizza assicurativa. Dopodiché bisogna effettuare una ricerca sul web per la verifica della veridicità della compagnia assicurativa. Non devono esserci provider gratuiti dopo la chiocciola (gmail, libero, ecc). Questo tipo di email non si può accettare per la stesura di un contratto assicurativo online, in quanto irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono fake e i relativi veicoli non sono assicurati. Attenzione quindi alle assicurazioni auto via telefono o internet o WhatsApp (specialmente se si tratta di polizze di durata temporanea).

Ivass ci tiene a sottolineare di controllare prima del pagamento del premio che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari autorizzati. Inoltre è fondamentale dare un’occhiata agli elenchi delle aziende ammesse in Italia, al registro unico degli intermediari assicurativi e all’elenco degli intermediari dell’Unione Europea. Ma anche a quello degli avvisi relativi ai casi di contraffazione, società non autorizzate e siti internet non conformi.

Quali sono quindi i siti irregolari da cui girare alla larga? Qui di seguito vi è l’elenco completo.