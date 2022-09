Whatsapp: fate attenzione alla pericolosa truffa del codice

Nella rete una cosa è certa: maggiore è la fama della piattaforma e più verrà bersagliata da truffatori sempre pronti ad utilizzarla come esca per i più ingenui. Una di queste è la famosa Whatsapp, servita agli hacker per effettuare una truffa senza precedenti. Stiamo parlando della frode del codice, nonché l’attacco che si nasconde dietro all’apparente ed innocente messaggio: “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?” inviato da contatti presenti all’interno della propria rubrica.

Whatsapp: come salvarsi dalla frode

La truffa Whatsapp è molto simile alle precedenti, ma come si può scappare da questa? La Polizia Postale e delle Comunicazioni sottolinea:

i codici che arrivano per sms non vanno mai condivisi , anche se richiesti da un nostro contatto o da amici e/o familiari;

, anche se richiesti da un nostro contatto o da amici e/o familiari; non cliccare mai su link allegati nei messaggi di testo;

allegati nei messaggi di testo; chiamare il mittente per accertarsi che il suo account non sia stato rubato per secondi fini;

il mittente per accertarsi che il suo account non sia stato rubato per secondi fini; attivare la c.d. “ verifica in due passaggi ” il quale permette di proteggere il proprio account tramite un codice personale formato da sei cifre.

” il quale permette di proteggere il proprio account tramite un codice personale formato da sei cifre. in caso di account violato, avvisare tutti al fine di evitare che a loro volta possano diventare vittime della catena. Dopodiché denunciare presso un Ufficio di Polizia.

Qualora fossi già stato incastrato dai truffatori, dovrai accedere a WhatsApp con il tuo numero di telefono e controllare il numero inserendo il codice a 6 cifre che arriverà tramite SMS. Grazie a questo, chiunque stia usando il tuo account verrà automaticamente disconnesso. In caso contrario, il criminale potrebbe aver già attivato la verifica in due passaggi.