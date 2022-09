TIM apre con 100GB e distrugge Vodafone: pazze offerte quasi gratis

Tutte le volte che si va a provare una nuova esperienza magari con un nuovo gestore, si sa che sono tantissime le opportunità da poter prendere al volo. Il panorama dei provider disponibili in Italia e ampissimo, soprattutto negli ultimi anni da quando sono arrivati anche i gestori virtuali. Queste piccole esperienze stanno mettendo i bastoni tra le ruote a quelle più grandi come lo sono ad esempio Vodafone e soprattutto TIM.

Proprio quest’ultimo risulta uno dei provider che ad oggi riesce a gestire con grande tranquillità tutti i suoi clienti e tutte le sue promozioni. Sia le tariffe che le offerte mobili ma anche molto altro sono per TIM pura qualità. Adesso però c’è anche la quantità, aspetto che gli utenti che sono scappati via attendevano magari per rientrare. L’obiettivo del noto provider adesso è quello di riuscire a mettere i bastoni tra le ruote a un colosso come Iliad.

TIM: sono tornata e quelle offerte che tutti volevano, adesso i prezzi sono molto più bassi

Adesso, se state pensando di cambiare gestore, potreste sperare in una chiamata da parte di TIM . Il provider infatti sta proponendo di nuovo una delle sue offerte migliori che risponde al nome di TIM Wonder Five.

La soluzione che è stata lanciata poco tempo fa permette di avere davvero tutto per un prezzo abbastanza congrua. Stiamo parlando di una soluzione mobile con minuti senza limiti verso qualsiasi altro gestore sia fisso che mobile e inoltre anche di SMS senza limiti. Ovviamente il pezzo forte sta nei 70 giga in 4G per navigare sul web al prezzo di 7,99 € al mese per sempre.