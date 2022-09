Il colosso americano Apple ha finalmente tolto i veri sui suoi nuovi iPhone 14, smartphone molto attesi da tutti gli utenti. Questi ultimi sono finalmente ordinabili e ora i vari operatori telefonici italiani stanno dando la possibilità di acquistarli a rate. Tra questi, ci sono ad esempio TIM e Iliad.

I nuovi iPhone 14 acquistabili a rate anche con gli operatori telefonici TIM e Iliad

Sono da poco partiti i pre-ordini dei nuovi smartphone di punta del noto colosso di Cupertino. Come già accennato, i vari operatori telefonici italiani più noti hanno prontamente proposto svariate promozioni e offerte che permetteranno di acquistare uno degli ultimi iPhone 14 a rate.

L’operatore telefonico TIM, ad esempio, ha reso disponibile sul proprio catalogo l’acquisto di uno dei nuovi smartphone dell’azienda, acquistabili comodamente con 30 rate e senza costi di anticipo. Come già detto anche da Apple, al momento i nuovi smartphone sono preordinabili, mentre le spedizioni inizieranno a partire dal prossimo 16 settembre. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da rate di 34 euro al mese per iPhone 14 con 128 GB, mentre iPhone 14 Plus con 256 GB partirà da 39 euro al mese.

Come già detto, anche l’operatore telefonico Iliad ha aggiunto i nuovi smartphone di Apple al proprio catalogo. In particolare, con l’operatore telefonico francese si potrà acquistare iPhone 14 con 128 GB con 30 rate da 27 euro più un anticipo di 209 euro, mentre iPhone 14 Plus con 128 GB è acquistabile con 30 rate da 30 euro più un anticipo di 269 euro. In ogni caso, con entrambi gli operatori non sarà possibile acquistare le versioni nel taglio di memoria più ampio da 512 GB.