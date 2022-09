Fra pochi giorni il colosso americano Apple toglierà i veli sulla nuova serie di smartphone, gli iPhone 14. Una delle novità più importanti dal punto di vista estetico che saranno introdotte su questi modelli sarà la presenza di un doppio foro centrale che ospiterà la fotocamera anteriore e i vari sensori per lo sblocco. Questi fori sono dunque separati tra loro e a molti utenti potrebbe non piacere questa scelta estetica. Tuttavia, sembra che sarà possibile risolvere la questione tramite una funzionalità software.

iPhone 14: il doppio foro si potrà unire tramite una nuova funzione software

Sui prossimi iPhone 14 il colosso americano introdurrà per la prima volta un doppio foro che andrà finalmente a sostituire il tanto amato/odiato notch. Come già accennato, saranno presenti due fori, uno di forma circolare e uno di forma ovale e saranno leggermente separati tra loro. Una scelta stilistica ed estetica che potrebbe non piacere a tutti ma a quanto pare ci sarà una soluzione.

Nel corso delle ultime ore Mark Gurman di Bloomberg ha confermato che sarà presente una funzione via software che permetterà di unire i due fori in modo da ottenerne uno solo di forma ovale. Una soluzione dunque molto simile a quella che era stata introdotta anni fa sui dispositivi Android quando fu introdotto per la prima volta il notch.

Sempre stando a quanto riportato, in questo modo si potranno visionare nello spazio oscurato tra i due fori due piccoli pallini che saranno gli indicatori introdotti per la tutela della privacy degli utenti e che indicheranno se la fotocamera e il microfono sono in funzione.