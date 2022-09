Microsoft ha rivelato che l’interfaccia utente di Xbox sta subendo un restyling visivo, con una serie di miglioramenti che verranno implementati durante i test di Xbox Insider nei prossimi mesi. Ivy Krislov, senior product manager lead di Xbox Experiences, ha dato uno sguardo imminente al nuovo layout della home page di Xbox, che mostra un design più pulito e leggermente più strutturato. “A partire da questa settimana, una frazione casuale di Xbox Insider nell’anello Alpha Skip-Ahead vedrà alcune modifiche al layout, al design e alla facilità di accesso mentre sperimentiamo nuovi metodi”, secondo un post sul blog di Xbox Wire che delinea le intenzioni.

Alcuni importanti aggiornamenti sono stati menzionati per il primo round di anteprima degli aggiornamenti. È in lavorazione una nuova riga “torna indietro”, che fornirà ai giocatori un rapido accesso ai giochi e alle app giocati più di recente. Le app di sistema come Impostazioni, Store, Cerca e I miei giochi e app saranno più facili da trovare grazie ai loro riquadri su Xbox Home.

Xbox sta lavorando per i giocatori

Scorrendo verso il basso gli utenti visualizzeranno “categorie e consigli selezionati in base alle tue abitudini di gioco”, nonché “design coerente e identificatori visivi con layout aggiornati per mantenere l’esperienza familiare”.

Il post menziona che la distribuzione sarà inizialmente graduale e che Xbox reitererà durante il processo, ma il lancio completo della nuova interfaccia utente è previsto per il 2023. Non è stato menzionato se questo sarebbe limitato a Xbox Series X|S o se si applicasse anche a Xbox One, tuttavia il programma Insider è disponibile per entrambe le generazioni.

Microsoft è stata recentemente criticata dal CEO di PlayStation Jim Ryan per come ha gestito l’acquisizione pianificata di Activision Blizzard da parte del primo, nonché per quanto tempo Call of Duty rimarrà su PlayStation dopo l’accordo.