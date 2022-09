La stagione 5 di NBA 2K Mobile è all’orizzonte e con essa arrivano un sacco di nuovi contenuti. 2K Games ha dettagliato alcuni di ciò che è diretto al suo titolo di basket mobile durante GameSpot Swipe, con uno sguardo più da vicino a un campo Crews aggiuntivo, aggiornamenti dell’interfaccia utente e una nuova modalità Torneo 5 contro 5.

La modalità Torneo è l’evento principale della Stagione 5, offrendo ai giocatori l’opportunità di giocare una serie di grandi partite che metteranno alla prova le loro squadre su tutta una serie di livelli di difficoltà. Tuttavia, le ricompense sono ottime: eliminare le partite ti farà guadagnare nuove carte da basket. Le tue carte ora verranno trasferite tra le stagioni e anche la Stagione 5 offre nuovi livelli di carte da collezionare.

NBA 2K Mobile si prepara all’aggiornamento

Tuttavia, la stagione 5 offre molto più della semplice modalità Torneo. C’è anche un nuovo campo 3 contro 3 su cui giocare con la tua squadra Crews che dà la sensazione di iniziare una partita in un parco giochi. Insieme al nuovo campo, avrai alcune nuove opzioni di personalizzazione per vestire i tuoi giocatori con stile.

Anche NBA 2K Mobile sta subendo un cambiamento di stile per la stagione 5, con un rinnovamento dell’interfaccia utente del gioco per dargli un aspetto più elegante e pulito. Ciò renderà molto più semplice la navigazione attraverso l’interfaccia per accedere alle modalità di gioco, gestire la valuta e organizzare il tuo elenco. Non sappiamo quando sarà disponibile al download il nuovo aggiornamento per NBA 2K Mobile, quindi non ci resta che attendere.