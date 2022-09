Esselunga non finisce mai di cercare di guadagnare il primo posto della speciale classifica dei rivenditori del nostro paese, proprio in questi giorni ha presentato al pubblico una nuovissima campagna promozionale che la vede riuscire a scontare i migliori prodotti in circolazione, raggiungendo cifre estremamente basse.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, sono da completarsi in via esclusiva nei negozi fisici, in questo modo è importante ricordare che non sarà possibile goderne anche sul sito ufficiale. In parallelo, ricordiamo comunque che i prodotti sono al solito commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, caratterizzate dalla garanzia di 2 anni, ma anche dalla variante no brand per la telefonia mobile.

Esselunga: offerte incredibili attive solamente oggi

Con Esselunga gli utenti possono davvero essere sicuri di spendere molto meno del previsto, arriva infatti un bellissimo volantino che spinge tutti i consumatori a riuscire a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, anche sull’acquisto ad esempio di smartphone appartenenti alla fascia media. La maggior parte degli sconti pare essere legata ai prodotti in vendita a non più di 400 euro, che coinvolgono Redmi 9A, Realme 9 Pro, Oppo A54 ed anche Redmi Note 11 Pro; il modello che maggiormente ha catturato la nostra attenzione è senza dubbio l’Oppo Find X5 Lite, un terminale recentissimo che a 398 euro appare sin da subito come best buy assoluto.

La spesa si estende poi verso l’eccellente Apple iPhone 12, il cui prezzo attuale non supera i 768 euro, per la variante da 128GB di memoria interna, oltre che completamente sbrandizzata.