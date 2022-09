WhatsApp: come spiare le conversazioni del partner gratis e subito

Succede molto più spesso di quanto si creda che gli utenti dubitino del proprio smartphone. Noi stiamo parlando delle qualità delle prestazioni di quest’ultimo, ma di quello che può avvenire al suo interno senza che l’utente se ne accorga minimamente.

L’utilizzo di tante applicazioni come WhatsApp o diversi altri social e siti Internet, può comportare uno stato di inquietudine. Sono parecchie infatti le persone che si fanno prendere dall’ansia credendo che qualcuno possa scoprire cosa c’è all’interno del proprio dispositivo mobile ma soprattutto all’interno delle sue conversazioni. Esistono in realtà delle soluzioni ancora vive, le quali WhatsApp proprio non riesce a debellare. Si tratta di applicazioni di terze parti, le quali consentono ancora di spiare sotto certi punti di vista gli utenti che utilizzano WhatsApp. Si parla però solo di quelli che sono i movimenti e quindi le entrate e le uscite dalla chat.

WhatsApp: è possibile spiare la chat con un caro vecchio metodo gratuito

In molti ignorano l’esistenza di questo trucco, il quale in realtà è sotto i loro occhi. Potete spiare WhatsApp di qualsiasi persona a voi vicina semplicemente avendo tra le mani il suo smartphone per massimo due minuti.

Per spiare si intende conoscere il contenuto delle conversazioni, portandole tutte sul vostro smartphone. Nel momento in cui il vostro partner si allontanerà, prenderete il suo smartphone ed aprire WhatsApp. Andando nelle impostazioni sceglierete poi WhatsApp Web, per cui dallo smartphone del vostro partner vi permetterà di inquadrare un QR code.

Sul vostro smartphone in quel momento aprirete la pagina WhatsApp web in modalità desktop, dove apparirà proprio il codice da inquadrare. Una volta in quadrato con lo smartphone del vostro partner, sul browser avrete le sue conversazioni.