WhatsApp nasconde una funzione segreta: consente di spiare il partner

Credete che WhatsApp sia tutto quello che vedete all’interno della vostra applicazione sia su Android che su iOS? In realtà vi sbagliate in quanto ci sono sviluppatori di applicazioni di terze parti che si sono dati molto da fare nel corso degli anni. Questi hanno generato vere e proprie alternative all’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo ma non solo.

Chi ricorda il periodo in cui era possibile spiare le persone, sarà contento di conoscerne soprattutto una, ovvero quella che consente di tenere traccia dei movimenti degli utenti all’interno della chat di WhatsApp.

WhatsApp: adesso gli utenti hanno modo di spiare altre persone senza troppi problemi

Sono cambiate diverse cose nel corso degli anni, a tal punto da portare WhatsApp a debellare uno dei fenomeni più dannosi di sempre: lo spionaggio. Stando a quanto riportato però, le alternative sono fioccate durante questo periodo di tempo, con una grande opportunità che si cela ad oggi sotto il nome dell’applicazione di terze parti Whats Tracker. Questa consente infatti a tutti di poter selezionare dei numeri, una volta scaricata in formato apk, e tenere traccia di quelli che sono i loro movimenti tra entrate ed uscite in WhatsApp.

È proprio in questo modo che si può sapere quando una persona si connette o quando una persona si disconnette dalla chat, con un’utilità davvero grande. Nel caso in cui l’utente che si sta spiando non abbia l’ultimo accesso, sarà comunque possibile capire quando è entrato e quando è il risultato online l’ultima volta. Non ci sono rischi di alcun genere in quanto la funzione è gratuita e legale al 100%, ma ricordiamo che è disponibile solo per Android. Infine non bisogna dimenticare che a fine giornata ci sarà anche il report in lista con tutti i dati di accesso e di uscita degli utenti spiati.