Trovare un messaggio di chat o un thread specifico in Microsoft Teams può diventare molto più semplice grazie a un nuovo aggiornamento del software. Dopo aver fatto clic sul risultato di un messaggio di ricerca, gli utenti saranno in grado di trovare thread di conversazione chat completi, in base al servizio di videoconferenza.

Quando gli utenti cercano un messaggio di chat in Teams e fanno clic sul risultato di un messaggio, vengono indirizzati a una visualizzazione che include l’intero thread che contiene il messaggio richiesto, anziché solo una singola riga di testo, come avveniva in precedenza.

Microsoft Teams si prepara ad un’aggiornamento

Secondo un post sulla roadmap ufficiale di Microsoft 365, questa correzione ora presenterà agli utenti un ‘contesto completo’ del discorso che circonda il risultato del messaggio, riducendo potenziali malintesi o confusione.

L’aggiornamento è ancora in fase di sviluppo, ma con una data di disponibilità generale di ottobre 2022, i consumatori potrebbero non dover aspettare troppo a lungo. Quando verrà rilasciata, la funzionalità sarà accessibile a tutti gli utenti di Microsoft Teams su piattaforme Mac e PC. L’annuncio è l’ultimo dell’azienda in quanto si sforza di rendere Microsoft Teams più intuitivo e vantaggioso per i clienti di tutto il mondo.

Ciò include una modifica recente che dovrebbe impedire le chat indesiderate di Microsoft Teams da parte di utenti esterni. Ciò significa che dopo aver ricevuto un nuovo invito alla chat individuale da un’origine esterna, gli utenti di Teams potranno ora accettare o rifiutare l’invito. Secondo Microsoft, questo aggiornamento dovrebbe includere anche la possibilità di limitare gli utenti esterni in qualsiasi momento, privandoli dell’accesso alla presenza e ai messaggi in arrivo.

Per gli utenti di Microsoft Teams Mobile, la piattaforma introduce anche la ‘traduzione intelligente’, il che significa che gli utenti Android e iOS saranno in grado di tradurre rapidamente i messaggi in una lingua straniera. Microsoft Teams ha inoltre recentemente aggiunto un altro tipo di traduzione in tempo reale, fornendo accesso a un’ampia rete di interpreti professionisti che partecipano alle riunioni su richiesta. Una volta iniziata una sessione, gli utenti di Microsoft Teams possono utilizzare un menu a discesa per passare dal feed audio originale alla traduzione dell’interprete.