Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro dovrebbero essere rilasciati in gran parte ad ottobre, dopo che la loro esistenza è stata formalmente confermata al Google IO 2022 di maggio, ma ulteriori informazioni su questi telefoni stanno ancora trapelando online.

Ora abbiamo un breve ma interessante video sul disimballaggio di Pixel 7 Pro da condividere. Inserito da Gadgetfull BD, assistiamo a una nuovissima edizione nera del telefono che è scivolata fuori dalla scatola, con la confezione attorno successivamente non rimossa.

Google Pixel 7 Pro sarà svelato a breve

Il video di 44 secondi continua a mostrare il logo di Google mentre il device si accende, seguito dalla schermata di configurazione di Pixel. Il video non va oltre, quindi non vediamo il software Android 13. È un video di disimballaggio che gli appassionati di Pixel vorranno sicuramente guardare, ma non rivela nulla di nuovo sul telefono che non sapevamo in precedenza: dopotutto, Google ha già mostrato il design del telefono.

Tuttavia, essere in grado di visualizzare l’attrezzatura reale nella vita reale fa la differenza. È probabile che Google Pixel 7 Pro sia fisicamente simile a Google Pixel 6 Pro, con un display da 6,71 pollici nella parte anteriore. Il Pixel 7 Pro, come il suo predecessore, sfoggerà una configurazione della fotocamera posteriore con triplo obiettivo.

Verranno apportate modifiche interne, con Pixel 7 e Pixel 7 Pro alimentati da Google e dal processore Tensor di seconda generazione di Samsung. Le altre specifiche essenziali dovranno attendere fino alla rivelazione completa.