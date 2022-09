Voci di un Apple Watch più robusto e incentrato sugli atleti sono circolate in vista del lancio di questa settimana dell’iPhone 14 e di altri dispositivi, e una nuova serie di perdite di design ha aggiunto benzina sul fuoco. Sonny Dickson e UnclePan, due informatori, hanno pubblicato nuove fotografie (rispettivamente su Twitter e Weibo) che presumibilmente descrivono in dettaglio una gamma di accessori di terze parti per l’ancora senza nome Apple Watch Pro.

È importante sottolineare che questi gusci dall’aspetto in silicone hanno ritagli che, se veri, confermano le precedenti speculazioni sull’installazione di un pulsante completamente nuovo e un display più grande sull’attesissimo indossabile. Le custodie in questione hanno anche un’enorme sporgenza sul lato destro, che sembra essere progettata per supportare una corona digitale più grande, più facilmente accessibile agli utenti esterni in rapido movimento.

Apple Watch Pro sarà svelato il 7 settembre

Oltre a un nuovo pulsante e a una corona digitale più grande, si dice che Apple Watch Pro abbia un display notevolmente più grande, che consente agli utenti di guardare contemporaneamente i dati di fitness e di monitoraggio della salute.

Secondo Mark Gurman, capo reporter di Apple di Bloomberg, il modello Pro – che dovrebbe essere una versione potenziata dell’Apple Watch 8 – includerà anche quadranti ridisegnati e una nuova modalità a basso consumo.

Vale la pena notare che Apple non ha ancora fatto menzione formale di un Apple Watch Pro, ma dato il numero di perdite promettenti nelle ultime settimane, siamo convinti della sua esistenza, in una forma o nell’altra. È anche un dispositivo che sembra essere un logico passo successivo per Apple, dato che l’azienda ha lanciato le versioni Pro di praticamente tutte le sue popolari linee di prodotti.

L’annuncio ufficiale dell’articolo è previsto durante il prossimo Apple Event del brand il 7 settembre, che vedrà anche il lancio di Apple Watch SE 2 e Apple Watch Series 8.