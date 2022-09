HONOR ha scelto il palcoscenico tecnologico di IFA 2022 per tenere la conferenza stampa intitolata “Embracing the Connected Future“. Durante l’evento, il brand ha svelato le proprie intenzioni per tornare tra i grandi nomi del settore annunciando diverse novità.

Il principale cambiamento nella politica di HONOR è la strategia Dual Flagship. Grazie a questo approccio, il produttore cinese porterà in Europa gli inediti smartphone pieghevoli, affiancandoli ai flagship presentati in occasione di IFA 2022.

Ecco quindi che possiamo aspettarci un autunno piuttosto impegnativo da parte del brand. Infatti, il nuovo approccio da parte del bran inizi proprio in queste ore con il debutto del primo flagship dal nome HONOR 70. A questo smartphone si affiancano anche MagicBook 14 e Pad 8, il primo tablet commercializzato al di fuori della Cina.

HONOR punta a conquistare l’Europa con tanti nuovi device in arrivo e con MagicOS 7.0, la nuova versione del sistema operativo proprietario

Durante la conferenza di IFA 2022, il brand ha anche presentato MagicOS 7.0. Si tratta della nuova versione del sistema operativo pensato e realizzato per offrire agli utenti un’esperienza di utilizzo condivisa. Infatti, il software è ottimizzato per essere multipiattaforma e multidispositivo.

HONOR punta a creare un proprio ecosistema, dove i vari device possano connettersi attraverso MagicOS 7.0. Si tratta di una scelta coraggiosa che permetterà, per esempio, di controllare un laptop, uno smartphone e un tablet HONOR utilizzando un’unica tastiera e un unico mouse. Anche il trasferimento dei file da un device all’altro sarà più facile e veloce per migliorare la produttività.

Il debutto di MagicOS 7.0 è ancora avvolto dal mistero, ma il brand ha confermato che arriverà entro la fine dell’anno. George Zhao, CEO di HONOR Device Co. Ltd. ha commentato: “Fin dalla nostra nascita, HONOR ha sempre aspirato a dare un grande contributo al settore per consentire un futuro migliore per tutti. Per raggiungere questo obiettivo, siamo rimasti concentrati sul nostro impegno per l’innovazione. Non vediamo l’ora di fornire opzioni interessanti ai consumatori europei e internazionali che cercano le esperienze d’uso più avanzate sul mercato”.