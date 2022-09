Hai acquistato di recente un cellulare nuovo o usato e ti stai chiedendo quanto durerà la sua batteria? La risposta è più complessa di quanto si possa pensare.

Diamo un’occhiata ai fattori che possono influenzare l’aspettativa di vita della batteria di un telefono cellulare,e i segni che indicano che potrebbe essere necessario sostituirla.

Diversi fattori possono influenzare la durata di un telefono cellulare.

Le batterie dei telefoni cellulari durano in media dai 3 ai 5 anni, ma tale stima può variare notevolmente a seconda di diversi fattori.

Le abitudini di ricarica svolgono un ruolo importante per l’autonomia. Più la carichi, più la sua capacità diminuirà nel tempo. Secondo Apple, la capacità degli iPhone dovrebbe durare almeno 500 ricariche complete prima di scendere all’80%.

Di conseguenza, il modo in cui usi il tuo cellulare ha un effetto diretto sulla durata. Se lo usi frequentemente per attività che consumano la batteria come guardare video e giocare, la batteria si esaurirà inevitabilmente più velocemente.

Segni che la batteria del tuo cellulare si sta esaurendo

È normale che le prestazioni di un telefono diminuiscano nel tempo. Dopo anni di utilizzo, potrebbe essere necessario prestare attenzione ai segni che la batteria si sta esaurendo.

Il primo segno da cercare è per quanto tempo il telefono rimane carico. È normale notare una differenza nella capacità di ricarica dopo il primo anno di utilizzo del dispositivo, ma se il telefono perde energia sempre più velocemente senza che tu cambi il modo in cui lo usi, potrebbe essere un segno che deve essere sostituita.

Un altro segno a cui prestare attenzione è la percentuale di carica della batteria che si raggiunge dopo una carica. Se la tua carica non è al 100% dopo aver caricato il telefono per molto tempo, la batteria si sta probabilmente avvicinando alla fine della sua vita.

Se noti che spesso lo smartphone è caldo senza una ragione apparente, probabilmente è il momento di sostituirla.

Se vuoi tenere d’occhio lo stato del tuo cellulare, ci sono app che puoi scaricare che ti forniranno le informazioni di cui hai bisogno.

Ad esempio, l’app AccuBattery misura lo stato della batteria dei telefoni Android in base ai cicli di ricarica. Puoi utilizzare le informazioni fornite per ottimizzare il modo in cui utilizzi il tuo dispositivo.

Gli utenti iOS possono accedere a queste informazioni direttamente sui propri dispositivi.