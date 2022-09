Lidl fa sognare letteralmente i consumatori interessati all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e non solo. I prezzi sono bassi con la grandissima possibilità di approfittare di importantissime riduzioni applicate sui migliori prodotti di tecnologia, e non solo.

Il risparmio è assolutamente importante, ma sopratutto risulta essere alla portata di tutti; avete capito bene, sarà possibile conoscere da vicino la campagna, nel momento in cui vi recherete in un qualsiasi punto vendita in Italia sparso per il territorio nazionale. Gli acquisti, almeno al momento, non possono essere completati sul sito ufficiale di Lidl.

Lidl: le nuove offerte sono da pazzi

Le occasioni per la casa si sprecano da Lidl, uno dei prodotti più richiesti è senza dubbio la bilancia da cucina completamente digitale, con garanzia di 3 anni, in vendita a soli 8,99 euro, seguita a ruota da dispositivi leggermente più costosi.

Come non elencare l’Ariete B-Cheese, un prodotto eccellente per la realizzazione di formaggio direttamente a casa, in vendita a 45 euro, come anche il mini freezer da 31 litri, marca Comfee, disponibile all’acquisto a 119 euro, per passare sul microonde con funzione grill di Sharp, acquistabile a 99 euro.

Sempre restando in tema, troviamo anche la mini friggitrice da 34,99 euro, una piastra per waffles a 24,90 euro, per finire con la piastra elettrica da 39,99 euro ed il tritacarne multifunzione, acquistabile con un esborso di 49 euro. Questo e molto altro ancora vi attende solamente da Lidl nei giorni correnti.