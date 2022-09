Lidl: l'Italia si prepara ad accogliere il nuovo robot Monsieur Cuisine Smart

Questo articolo è dedicato a tutte quelle mamme/figlie/coppie e studenti fuori sede che non hanno alcuna voglia di cucinare. Avete mai sentito parlare di Monsieur Cuisine Smart? Trattasi di un robot da cucina in grado di impastare, cuocere a vapore, rosolare, preparare smoothie, ridurre in purea, effettuare lo slow cooking e presto sarà sugli scaffali della Lidl ad un prezzo stracciato!

Lidl: il nuovo robot da cucina è introvabile altrove

La catena europea di supermercati di origine tedesca è sempre aperta ai nuovi arrivi. Questa volta però ha deciso di dedicarsi a coloro che non sanno neppure cuocere una frittata. Le funzioni le abbiamo già elencate. Quanto a prezzo, data d’uscita e differenze con il connect, vi basterà proseguire con la lettura.

Iniziamo dalle differenze con il modello precedente. La versione “Smart” è dotata di una base più piccola che compensa però con lo schermo touch più grande (dai 7′ agli 8′). Il contenitore del nuovo ha una maniglia aggiuntiva verticale, dunque oltre ai due manici il Monsieur Cuisine smart ne ha anche uno sul lato anteriore, che serve per sollevare il contenitore con una sola mano. La grande novità però è soprattutto nella parte tecnologica, poiché permette di utilizzare il dispositivo attraverso comandi vocali grazie all’Assistente Google, e non solo.

Ci sono tre nuovi programmi, ovvero la cottura delle uova in tutte le varianti (sode, coque, morbide), la fermentazione e la cottura sottovuoto (sous vide). Per non parlare poi del programma di pulizia.

Con Monsieur Cuisine smart si potranno effettuare ben 600 ricette ed è anche possibile creare liste della spesa e le pianificazioni settimanali. Tutto questo diventerà realtà esattamente tra tre giorni (5 settembre) grazie a Lidl alla modica cifra di 449 euro.