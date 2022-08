Logitech ha annunciato annunciato i mouse da gaming di nuova generazione. I nuovissimi G502 X, G502 X LIGHTSPEED e G502 X PLUS portano con sé diverse innovazioni per rivoluzionare e migliorare l’esperienza di gioco.

La serie G502 X evolve sotto tutti i punti di vista l’iconico G502, mantenendone l’essenza ma potendo contare su una nuova forma. Spicca certamente l’utilizzo delle tecnologie gaming più avanzate, tra cui gli switch ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE.

Come affermato da Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech Gaming: “Il G502 è un’icona del gaming e sappiamo che la community è alla ricerca di un’offerta di nuova generazione. Abbiamo reinventato l’iconico G502 aggiornandone il design e l’ingegneria portando il leggendario mouse in una nuova era del gaming. Grazie a materiali più leggeri e a una tecnologia all’avanguardia, il nuovo G502 X promette di proseguire sulle orme del G502 in fatto di prestazioni estreme e controllo totale“.

Logitech G ha rivoluzionato i propri mouse da gaming con il lancio dei nuovissimi e tecnologici G502 X, G502 X LIGHTSPEED e G502 X PLUS

Logitech ha sviluppato in proprio la nuova tecnologia di switch ibridi ottico-meccanici per rendere ancora più veloci ed affidabili i mouse. Inoltre, la combinazione ibrida dei due elementi meccanici ed ottici permette di migliorare la risposta, rendendo il puntamento estremamente preciso.

La personalizzazione è un ulteriore aspetto che Logitech ha tenuto in forte considerazione durante lo sviluppo della serie G502 X. Il tasto dedicato ai DPI è è stato ridisegnato, reso reversibile e rimovibile per adattarsi alle diverse dimensioni della mano e agli stili di impugnatura.

Il G502 X è inoltre dotato del sensore ottico ad alta precisione HERO 25K, che offre una precisione 1-1 a livelli inferiori al micron e zero smoothing, filtering o accelerazione. Il G502 X LIGHTSPEED invece può sfruttare anche il protocollo wireless LIGHTSPEED per collegare tra loro i dispositivi dotati di questa tecnologia. Il G502 X PLUS, invece, è dotato di tecnologia LIGHTSYNC RGB con illuminazione a 8 LED personalizzabile dall’utente.

I tre modelli saranno disponibili nelle colorazioni bianco e nero, direttamente sul sito ufficiale Logitech o presso i rivenditori autorizzati, con prezzi rispettivamente di 81,99 €, 154,99 € e 174,99 €.