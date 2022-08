ROCCAT, brand di periferiche e accessori PC di Turtle Beach, ha svelato oggi la nuova tastiera Vulcan II Mini. Si tratta di una tastiera da gaming ottico-meccanica che si va ad aggiungere alla pluripremiata serie Vulcan.

La caratteristica che salta subito all’occhio guardando la tastiera Vulcan II Mini è proprio la sua dimensione. I designer l’hanno progettata per avere dimensioni ridotte ed avere una grandezza del 65% rispetto alle tastiere standard.

Tuttavia, nonostante la compattezza, non mancano tutti quegli elementi che la rendono una tastiera ottima per il gaming. Grazie ai nuovi switch ottici TITAN II di ROCCAT è possibile avere una precisione eccezionale nella digitazione.

La ROCCAT Vulcan II Mini è una tastiera compatta pensata per i gamer e per tutti coloro che vogliono una tastiera veloce e reattiva

L’azienda garantisce una affidabilità di oltre 100 milioni di battute e la compatibilità con i keycap di terze parti la rende estremamente personalizzabile. Inoltre, la tecnologia Dual LED Smart Key permette di identificare la funzione attiva ed eventualmente attivare un secondo livello di funzionalità per facilitare la vita dei gamer.

Tutte queste feature, rendono la Vulcan II Mini lo strumento perfetto per tutti coloro che hanno bisogno di una tastiera versatile. Inoltre, le dimensioni ridotte permettono di avere tutti i comandi a portata di dito e liberare maggiore spazio per utilizzare il mouse.

Come annunciato da René Korte, fondatore di ROCCAT e direttore generale delle periferiche per PC di Turtle Beach: “Sapevamo di aver creato qualcosa di molto speciale con la Vulcan originale. Dall’uscita, sia pubblico che critica hanno amato la tastiera, e ora siamo pronti per il prossimo passo. La Vulcan II Mini è piccola nelle dimensioni ma grande nell’innovazione. Un altro vantaggio del formato 65% è che, grazie ai cinque tasti in più è ideale per chi desidera lavorare, divertirsi e giocare con la stessa configurazione“.

La Vulcan II Mini arriverà sugli scaffali il prossimo 29 settembre 2022. Il pre-order è già attivo sul sito ufficiale ROCCAT e il prezzo consigliato di vendita è fissato a 149,99 euro.