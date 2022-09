In occasione dell’IFA 2022 Amazfit presenta la nuova generazione dello smartwatch GTR 4 e le due nuove versioni GTS 4 e 4 Mini.

Amazfit GTR 4 e GTS 4

Questi due nuovi smartwatch Amazfit sono pensati per una vita professionale e attiva, mirano ad aiutare a tenersi in salute e tener traccia di attività e prestazioni di tutti i giorni. Sono dotati di almeno 150 modalità sportive e funzioni avanzate di ogni genere per tutti gli appassionati di sport. Integrata anche modalità Track Run per chi ama correre e una modalità Golf Swing per gli amanti del golf. Possibile la sincronizzazione dei dati con Strava e Adidas Running.

I nuovi dispositivi Amazfit includono anche il riconoscimento intelligente di 15 esercizi di forza (che diventeranno 25 con l’aggiornamento del firmware). Sono anche in grado di contare in automatico le ripetizioni, serie e tempi di riposo di ogni esercizio. L’algoritmo di stato dell’allenamento PeakBeats, invece, è stato sviluppato dall’azienda stessa, per fornire informazioni sulle prestazioni, come il VO₂ Max, al termine di un allenamento.

Sistema di localizzazione senza eguali

Entrambi gli smartwatch, GTR 4 e GTS 4, sono i primi del settore ad includere l’antenna GPS a doppia banda di polarizzazione circolare per una potenza del segnale incredibile anche in luoghi remoti. Supportati anche cinque sistemi satellitari, che presto diventeranno sei.

Miglioramento del monitoraggio e gestione della salute

Il nuovo sensore ottico BioTracker 4.0 PPG è potenziato a 2 LED e rileva il 33% di dati in più rispetto ai modelli precedenti. In combinazione con l’algoritmo che rileva la frequenza cardiaca, sarà ridotto il margine di errore durante l’attività fisica per ottenere una maggiore precisione dei dati raccolti. Il monitoraggio dei dati sulla salute è possibile ogni giorno, 24 ore su 24. In soli 45 secondi e con un solo tocco sarà possibile accedere alla funzione One-tap Measuring. Anche il monitoraggio del sonno è ottimale. Si può creare un programma personalizzato in base a ritmi e abitudini di ognuno che permette di identificare momenti di sonno profondo e momenti di dormiveglia.

Batteria capiente e Smart Assistance

La batteria di Amazfit GTR 4 dura 14 giorni, lo stesso vale per GTS 4. I due dispositivi sono anche dotati di assistenti intelligenti, in particolare integrano l’assistente Amazon Alexa. Dispongono anche di altoparlanti e trasmettono in tempo reale dati di ogni genere.

Linea Amazfit GTS e GTR: Design raffinato ed elegante

GTR 4 presenta una lunetta antiriflesso, una cornice centrale metallica e una corona ispirata alle auto sportive. Vanta più di 200 watch faces. GTS 4, invece, presenta una struttura sottile, leggera di soli 27 grammi, in lega di alluminio. Dispone di schermo AMOLED in HD.

Amazfit GTS 4 Mini

Il GTS 4 Mini, più leggero e dalle dimensioni ridotte ma ugualmente potente, monitora lo stato di salute dell’utente 24 ore su 24, include oltre 120 modalità sportive e dispone di un display molto ampio in HD. Molto compatto, presenta una risoluzione di 336×384 pixel.

Il dispositivo vanta una batteria di lunga durata con capacità di 270 mAh, e un’autonomia fino a 15 giorni, 45 in modalità risparmio energetico.

Questi nuovi smartwatch sono acquistabile in quattro diverse colorazioni ad un prezzo di 199,99 euro. In Italia arriveranno il 12 settembre. La versione Mini costerà 99,99 euro.