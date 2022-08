Ci si prepara ad un autunno rovente sul fronte dei prezzi. In base a quelle che sono le attuali tendenze del mercato, forti anche delle speculazioni internazionali, il costo delle bollette gas e luce potrebbe essere esorbitante per gli italiani nei prossimi mesi.

Bollette, gli aumenti sino a 1000 euro per luce e gas

Le tensioni internazionali ed il relativo conflitto tra Russia ed Ucraina nel corso di quest’anno hanno portato ad un’impennata dei costi non indifferente. Le stime parlano di un più 50% rispetto al 2021 per i costi della luce e di un più 65% rispetto ai prezzi del 2021 per il consumo di gas naturale.

In inverno, complice anche un utilizzo più massiccio dei cittadini delle fonti di energia e complice anche le scarse riserve di gas in arrivo dalla Russia. lo scenario potrebbe complicarsi ulteriormente. Oltre ai rincari dei precedenti mesi, è previsto un ulteriore incremento dei costi pari al 15/20% sul totale delle bollette.

Per gli italiani, tale scenario potrebbe portare a spese maggiori sino a 1000 euro per famiglia. Ancora più grande lo scenario per le aziende e le partite IVA, i cui costi per la produzione potrebbero decuplicarsi nel corso delle prime settimane d’autunno.

Il Governo è al lavoro per porre rimedio a tale scenario, nonostante le prossime elezioni. L’esecutivo che già in passato ha messo in campo risorse pari a 15 miliardi per contrastare gli aumenti sui costi delle bollette potrebbe presto varare nuove risorse da stanziare per i cittadini. Ancora non arrivano conferme, invece, per quanto concerne eventuali tetti massimi sui costi di luce e gas.