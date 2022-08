Energia illimitata: arriva la bolletta a 0 euro con il trucco del motore elettromagnetico

Il concetto di energia resta alquanto astratto agli occhi del pubblico, soprattutto se si pensa che possa essere un giorno illimitata. Chiaramente non esiste una situazione del genere, o almeno non può essere possibile secondo quelle che sono le risorse attualmente disponibili per l’umanità. Tutti i metodi che conosciamo per rendere possibile la produzione di energia, non senza limiti, sono state messe in pratica nel migliore dei modi. Stiamo parlando della produzione di dighe, impianti di pale eoliche e molto altro ancora come ad esempio anche i pannelli solari.

Sono questi i modi per generare energia più rapidamente possibile e in grande quantità sfruttando la natura. Purtroppo chi parla di modi per generare energia senza limiti, non fa altro che avallare delle teorie che al giorno d’oggi non sono per nulla verificabili. Ci sarebbero però dei progetti sui quali gli addetti ai lavori starebbero impiegando tutti i loro sforzi, come ad esempio quelli che riguardano le batterie.

Energia illimitata: non è possibile un concetto del genere ma secondo quanto riportato si potrebbe arrivare presto alle batterie al grafene

Il concetto di energia viene espresso nel migliore dei modi dalle batterie, le quali anche nei nostri smartphone forniscono un apporto fondamentale. Stando a quanto riportato, ci sarebbero degli studi in corso che potrebbero portare in un futuro non tanto lontano l’arrivo delle batterie al grafene. Questo particolare materiale permetterebbe alle unità di avere un’autonomia che durerebbe per settimane.

Il tutto sarebbe poi realizzabile con un processo di ricarica che avverrebbe addirittura in pochissimi secondi.