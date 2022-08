Il 7 settembre si avvicina rapidamente e tutti attendono di vedere quali novità svelerà Apple. Anche se la maggior parte delle persone può indovinare alcune delle cose che saranno svelate all’evento del 7 settembre, continuiamo a sentire parlare di nuovi prodotti che saranno annunciati. L’Apple Watch Pro è un esempio straordinario.

Secondo le informazioni più recenti, Apple rilascerà il primo modello pro in assoluto della popolare serie Apple Watch. Alcuni osservatori del settore ritengono che il device si distinguerà dalla massa, soprattutto dal punto di vista del design.

Apple si prepara all’evento del 7 settembre

Quando si tratta di creare un prodotto dall’aspetto professionale, Apple non può essere trascurata. Secondo quanto sappiamo finora, l’Apple Watch Pro avrà un display più grande rispetto al normale dispositivo. Noterà anche un display dall’aspetto molto piatto con una pronunciata curvatura ai lati. Ciò suggerisce anche che l’Apple Watch Pro avrà lati piatti come l’attuale generazione di iPhone.

Come riportato in precedenza, questo modello sarà il più grande Apple Smart Watch mai realizzato. L’Apple Watch 7 misura 47 mm rispetto all’Apple Watch 7 da 45 mm. Prevediamo inoltre che lo schermo del prossimo Watch Pro avrà una dimensione di 1,99 pollici. Questo gli dà un ulteriore 0,22 pollici rispetto alla generazione precedente.

Mentre aspettiamo l’ultimo giorno, terremo gli occhi e le orecchie aperti. Qualsiasi altra nuova funzionalità fornita con Watch Pro verrà divulgata non appena ne sapremo di più. Non manca molto all’evento, dunque nuove informazioni dovrebbero arrivare nei prossimi giorni mentre ci avviciniamo alla data del 7 settembre per la presentazione dei nuovi iPhone 14.