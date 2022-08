Gli smartphone pieghevoli rappresentano una priorità per Samsung ma non si tratta degli unici dispositivi ai quali il colosso dedica la sua attenzione. Nei prossimi mesi, infatti, avremo modo di conoscere la nuova serie Galaxy S23, composta da ben tre dispositivi che stanno già incuriosendo il pubblico.

Il modello di punta, il Samsung Galaxy S23 Ultra, accoglierà importanti aggiornamenti ma un particolare non cambierà. L’azienda lascerà immutato il design del comparto fotografico, che sarà quindi identico a quello del Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra: ecco alcuni particolari del top di gamma!

Il Galaxy S22 Ultra si è distinto dal resto dei dispositivi che hanno costituito la serie per via di alcuni particolari, tra i quali il design del comparto fotografico presente sul retro. Il dispositivo, infatti, non presenta alcun modulo evidente e i sensori sono disposti liberamente in due file.

Secondo il leaker Ice Universe, Samsung adotterà la stessa strategia anche sul Galaxy S23 Ultra, così da rendere il top di gamma differente rispetto agli altri due modelli. Anche le dimensioni, inoltre, potrebbero rimanere invariate.

Il dispositivo accoglierà poi un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e una batteria da 5000 mAh e sarà caratterizzato da un display da 6,8 pollici. La fotocamera posteriore sarà decisamente ottima poiché costituita da un sensore principale da 200 megapixel.

Il lancio potrebbe avvenire nel mese di febbraio ma è ancora troppo presto per poter avere una data ipotetica nella quale potrebbe svolgersi l’Unpacked. Senza alcun dubbio avremo modo di conoscere maggiori dettagli nel corso delle prossime settimane.