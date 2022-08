Google Pixel NotePad è apparso in un brevetto depositato dall’azienda nel giugno del 2021 ma pubblicato soltanto negli ultimi giorni. Il documento presenta alcune immagini che mostrano uno smartphone particolarmente simile al Samsung Galaxy Z Fold 4.

Il colosso di Mountain View lavora ormai da diverso tempo al suo primo smartphone pieghevole ma più volte sembra aver dovuto sospendere i lavori per dar spazio ad altri dispositivi. Entro la fine dell’anno, però, lo smartphone potrebbe già essere pronto al lancio.

Google copia Samsung: ecco come sarà il Pixel Notepad!

Il Google Pixel NotePad presenta un design molto simile a quello del Samsung Galaxy Z Fold 4. Un particolare sembra però fare la differenza. Lo smartphone di casa Mountain View presenta delle cornici particolarmente spesse e una fotocamera frontale inserita nella cornice superiore. Il sensore, quindi, non occupa il display né trova posto all’interno di un notch. Google sembra aver trovato una soluzione al fine di garantire un display privo di interruzioni senza dover far ricorso all’inserimento della fotocamera sotto il pannello.

Secondo quanto già emerso, Google potrebbe rilasciare uno smartphone con display esterno da 5,8 pollici e fotocamera posteriore con sensore principale da 12,2 megapixel. Ad alimentarlo ci sarà un chip proprietario Tensor.

Mancano informazioni dettagliate sulle specifiche tecniche ma l’evento dedicato al lancio dei Pixel 7 potrebbe essere un’occasione importante per conoscere i particolari e, magari, osservare dal vivo il dispositivo. Google non si è ancora espressa sulla data di lancio del suo smartphone pieghevole. Dunque, è opportuno non ritenere certe le voci per le quali sarà possibile assistere al debutto entro la fine di quest’anno.