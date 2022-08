Anche se Samsung ha fatto passi da gigante nel migliorare la durata dei suoi smartphone pieghevoli, i display continuano a essere uno degli aspetti più problematici dei dispositivi. Riducendo drasticamente il prezzo delle riparazioni, l’azienda spera di rendere la vita un po’ più facile ai clienti che un giorno potrebbero trovarsi nella spiacevole posizione di dover sostituire lo schermo del proprio dispositivo Fold o Flip.

Il costo per riparare uno schermo danneggiato su un Samsung Galaxy Z Fold 4 o Galaxy Z Flip 4 sarà di 220 euro in meno rispetto ai loro predecessori, secondo The Verge. Ciò implica che se rompi lo schermo su uno dei migliori telefoni pieghevoli Samsung, non dovrai spendere più di 29 euro per ripararlo. Tuttavia, c’è un problema: ti verrà richiesto di iscriverti al suo piano Care+, che costa 11 euro al mese.

Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 sono stati annunciati da poco

Riparare uno schermo rotto su un Flip 3 o Fold 3 ti riporterà indietro una grande quantità di denaro in più rispetto a questo. La sostituzione dello schermo per un dispositivo che non è più coperto dalla garanzia del produttore ma che ha un abbonamento Care+ attivo avrà un costo di 249 dollari negli Stati Uniti.

Questa riduzione dei costi è paragonabile a quanto costa Samsung per riparare lo schermo dei suoi smartphone Galaxy in stile lastra, sottolineando la dedizione dell’azienda a rendere i pieghevoli più diffusi sul mercato. Detto questo, Samsung non ha ancora rivelato quanto costerà riparare uno Z Flip 4 o Z Fold 4 che non è più coperto dalla sua garanzia.

Anche se Samsung vuole rassicurare gli utenti sul fatto che i display di Z Fold 4 e Z Flip 4 sono più resistenti all’usura, non saranno in grado di resistere a cadute accidentali anche se sono stati migliorati. Inoltre, nonostante la loro resistenza all’acqua, i pieghevoli più recenti non hanno una certificazione di protezione dalla polvere; quindi, un abbonamento a Care+ non sarà dannoso.