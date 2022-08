Lavoro: affrettatevi, Lidl e McDonald's sono alla ricerca di personale

Dove eravamo rimasti? Ah sì, Todis, Carrefour e Conad avevano chiuso i loro punti vendita lasciando centinaia di dipendenti in disoccupazione, per fortuna però si erano aperte delle nuove opportunità grazie all’avvio di ulteriori store. Oggi siamo lieti di comunicarvi che il lavoro non manca, poiché stanno per aprire anche Lidl e McDonald’s.

Lavoro: le nuove aperture, ecco dove si trovano

Lidl

Iniziamo da Lidl. La catena presto aprirà in Lombardia e Veneto, ma prima avrà bisogno di scegliere il personale. Le figure di cui ha bisogno sono: Addetti Vendita, Operatori di filiale, Apprendisti, assistenza alla gestione dei negozi, rifornimento scaffali e pulizie. Nello specifico, tra i profili ricercati sono presenti: Operatore di Filiale part time, Addetto Vendite part time, Addetto Vendite part time 8 ore domenicali, Apprendista Addetto Vendite part time, Assistant Store Manager part time.

Le selezioni sono aperte e si prevede un periodo fruttifero composto dalla nascita di 150 nuovi negozi e l’assunzioni di 6 miliardi di personale entro il 2024. Attualmente tra le new entry vi sono Lecco, Villa Carcina (Brescia), Mantova e Verona.

McDonald’s

Anche McDonald’s è alla ricerca di 100 persone di cui 5.000 in assunzione. Difatti vedremo nuove aperture a Fasano e Monopoli, ma anche a Landriano in cui si cercano 45 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda.

Sono aperte le selezioni online per scovare i prescelti alla tappa di Landriano ed entro il 1° settembre 2022 si assisterà alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e caricando il proprio CV. Ai candidati ritenuti interessanti verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i propri punti di forza.