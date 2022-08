Nuove aperture: AAA, questi negozi cercano personale e stanno aspettando proprio voi

La vita è fatta di nuovi inizi ma anche di portoni chiusi. Tuttavia, in una situazione tanto confusa in cui i negozi chiudono per miliardi di motivazioni, le nuove aperture sono oro colato per i disoccupati rimasti senza lavoro anche per via delle chiusure, appunto. Ma quali sono i negozi che hanno arrestato le loro attività e quelli che invece hanno appena aperto?

Nuove aperture: una ventata di novità

Qualche mese fa si parlava della chiusura di alcuni punti vendita diffusi in tutta Italia riguardanti il Conad, Tuodì e Carrefour. Oggi invece vediamo aprire delle grandi catene come Primark, Mondadori e Mediaworld. Inutile dire che si ricerca personale, piuttosto, quali sono i requisiti per entrare a far parte delle aziende in merito?

Primark ha dei punti vendita tanto immensi da non permettere a chi ci lavora di conoscersi totalmente. Infatti questa sembra avere un personale piuttosto vasto con orari completamenti diversi gli uni dagli altri. Dunque, oltre ai punti vendita già attivi, l’azienda aprirà a Torino (centro commerciale Shopville Le Gru), Bologna, Caserta e Venezia (centro commerciale Nave De Vero) entro il 2023. Ciò significa che si apriranno più di 150 posti di lavoro, ovvero circa 600 nuove opportunità. Tra le figure professionali ricercate ci sono addetti alle vendite e store manager. A Bologna la grande catena ha già aperto.

Tra le ultime inaugurazioni c’è anche Mediaworld. Questa entro la fine dell’anno partorirà ben 9 nuovi store in tutta Italia. Quanto al restyling dei punti vendita già attivi, invece, ci sarà la ristrutturazione di 22 negozi entro la fine del 2022 (dunque l’assunzione di circa 100/ 120 risorse).