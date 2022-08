L’operatore WindTre si appresta a lanciare una nuova versione della sua offerta in tecnologia FWA denominata Super Internet Casa, che a breve sarà disponibile anche in versione FWA Outdoor.

Parliamo dell’antenna esterna oltre al modem, con cui sarà possibile ottenere una connessione internet illimitata fino a 100 Mbps con numerazione telefonica fissa, anche con Netflix incluso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre continua a proporre Super Internet Casa

L’offerta Super Internet Casa comprende internet illimitato su rete 4G, finora pubblicizzata con possibilità di raggiungere fino a 300 Mbps, con prezzi a partire da 19,99 euro al mese per clienti mobile WindTre , altrimenti in promo a 21,99 euro al mese. Si ricorda che è disponibile anche la versione Seconda Casa per i già clienti di rete fissa, al prezzo ulteriormente scontato di 15,99 euro al mese.

L’attuale proposta FWA dell’operatore, continuerà ad essere disponibile, come tutte le altre principali offerte di rete fissa e rete mobile, fino al 18 Settembre 2022, salvo cambiamenti. A partire dal prossimo 29 agosto 2022 invece l’operatore commercializzerà le nuove offerte Super Internet Casa in versione FWA Outdoor, sempre tramite la rete mobile 4G di WindTre ma in questo caso con l’utilizzo di un’antenna esterna per la ricezione del segnale.

Quest’ultima sarà poi collegata via cavo ad un modem da interno, il tutto ad un costo di 3 euro in più al mese rispetto alle attuali offerte FWA Super Internet Casa con modem da interno. A differenza dell’attuale offerta Super Internet Casa, che utilizza una SIM mobile di tipo Easy Pay, e si è quindi considerabili dei clienti di rete mobile, in questo caso i clienti che attiveranno la nuova FWA Outdoor saranno a tutti gli effetti dei clienti di rete fissa, grazie anche all’utilizzo di un numero fisso in tecnologia VoIP.

Dal 29 Agosto 2022, una volta verificata la copertura, la tecnologia FWA sarà distinta tra Indoor e Outdoor, a seconda della qualità della rete e del segnale presso l’indirizzo indicato.