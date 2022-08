WhatsApp: così potete spiare il vostro partner e chiunque, arriva il trucco ufficiale

Sarebbe veramente difficile descrivere tutti i progressi fatti da WhatsApp durante gli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda le funzionalità. La nota applicazione di messaggistica istantanea si è dilettata nell’aggiornare tutto ciò che di certo poteva comportare un miglioramento per i suoi utenti.

Uno degli aspetti fondamentali ha riguardato poi la sicurezza, la quale è stata letteralmente ingigantita durante gli ultimi anni. Anni fa erano in tanti coloro che temevano di cadere vittime dello spionaggio, il quale non era mai stato prima un problema tangibile. Ora invece tutto è diverso visto che tutte le applicazioni in grado di spiare WhatsApp non funzionano più da diversi anni. Sono cambiate tante cose e dunque anche se qualcuno avrebbe riferito di una nuova applicazione in grado di spiare almeno quelli che sono i movimenti degli utenti all’interno della chat.

WhatsApp: con questo nuovo trucco è possibile spiare tutte le persone nei loro movimenti

Sono cambiate tantissime cose negli ultimi anni, ma a quanto pare sarebbe spuntata fuori una nuova applicazione in grado di tenere traccia dei movimenti delle persone. Tutto ciò avverrebbe per quanto concerne WhatsApp, sapendo dunque l’orario preciso di entrata o di uscita di un utente o più persone in particolare.

La nota applicazione che permette queste operazioni prende il nome di Whats Tracker, soluzione gratuita e legale almeno per il momento. Scaricando questa soluzione direttamente sul vostro smartphone potrete scegliere quali contatti di WhatsApp monitorare. Una notifica vi arriverà nel momento in cui le persone da voi controllate e decideranno di entrare o uscire proprio da WhatsApp.