WhatsApp: svelato finalmente il trucco per spiare gratis gli utenti

Molti problemi sono passati attraverso WhatsApp, soprattutto da quando la chat più famosa del web è divenuta popolare nel mondo. Negli ultimi anni infatti i problemi sembrerebbero essersi attenuati, anche se durante i tempi più remoti tutto sembrava un continuo arcano.

Ogni messaggio che girava in chat sembrava non godere della fiducia del pubblico, il quale infatti non si fidava. Tutto ciò però non portava le persone ad evitare di ricondividere il tutto, mettendo in difficoltà tantissime persone in pochissimo tempo. Questo è purtroppo il metodo delle catene di Sant’Antonio, il quale risulta la soluzione di diffusione migliore in assoluto. Purtroppo gli utenti sanno benissimo che tutto questo potrebbe comportare problematiche enormi esattamente come lo spionaggio, altra problematica che WhatsApp sembrerebbe aver risolto.

WhatsApp: lo spionaggio torna alla carica con la nuova applicazione gratuita e legale

WhatsApp ha fatto veramente di tutto pur di limitare il fenomeno dello spionaggio, con tutte le applicazioni esterne che infatti non funzionano più. Il colosso è stato in grado infatti di interdire qualsiasi attività dall’esterno che serva a spiare le chat altrui. Tutto questo però non ha fermato la nuova applicazione che infatti sarebbe in grado di scoprire quelli che sono i movimenti di qualsiasi utente.

Stiamo parlando di Whats Tracker, soluzione perfetta per conoscere in ogni momento l’orario di entrata o di uscita da WhatsApp della persona che decidete di monitorare. Basterà infatti scaricare l’applicazione, tenerla attiva in background e selezionare le persone di cui si vogliono ricevere gli aggiornamenti. Il tutto arriverà con notifica istantanea.