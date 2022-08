L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente iniziato a sponsorizzare le proprie offerte anche in radio con “Very Cool”. La radio in questione è principalmente RTL 102.5.

Per chi non lo sapesse la colonna sonora “Very cool“, non è altro che un adattamento della canzone “Daddy Cool” dei Boney M., in modo da riprendere il nome di Very Mobile. Scopriamo insieme le offerte proposte.

Very Mobile: le sue offerte arrivano fino alla radio

Nello spot radio l’operatore racconta le offerte “Passa a Very 50 Giga minuti e SMS illimitati da 5,99 euro al mese” perché le offerte da 50 Giga al mese sono a 5,99 euro al mese per chi proviene da iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali e per chi attiva un nuovo numero senza portabilità, invece a 11,99 euro al mese per chi proviene da TIM, Vodafone, Spusu, ho., Kena e WindTre.

In televisione invece continua lo spot di Zlatan Ibrahimovic con Francesco Totti per promuovere l’offerta ricaricabile operator attack Very 8,99 Summer Flash a 8,99 euro al mese con minuti illimitati, sms illimitati e 200 Giga al mese. Lo spot, firmato da Vanessa Miccoli dell’agenzia FCB Partners, è diretto da Marco Bellone e Giovanni Consonni, la produzione è affidata ad Alto Verbano.

Vi ricordo inoltre che l’operatore ha recentemente prorogato la promo cashback che regala un mese di ricarica in omaggio se si attiva una nuova SIM. Le offerte proposte sono davvero tante, con prezzi che variano da 4.99 euro al mese fino a 9.99 euro al mese. Per scoprirle tutte visitate il sito ufficiale dell’operatore.