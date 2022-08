Apple sta estendendo di un altro anno la finestra di idoneità per un programma di richiamo del servizio per l’iPhone 12, introdotto per la prima volta l’anno precedente. Il programma di servizio è disponibile per i dispositivi iPhone 12 e iPhone 12 Pro che presentano ‘problemi audio’ a causa di un componente difettoso nel modulo ricevitore.

Agosto 2021 è stato il mese in cui Apple ha inizialmente introdotto il programma. La società aveva precedentemente affermato che solo una ‘percentuale molto piccola’ di telefoni iPhone 12 e iPhone 12 Pro ‘potrebbe avere problemi di suono a causa di un componente che potrebbe rompersi sul modulo ricevitore’.

iPhone 12, ora la garanzia è di 3 anni

Apple ha dichiarato che i telefoni iPhone 12 e iPhone 12 Pro interessati sarebbero stati coperti dal programma di servizio per un periodo di due anni dalla data della vendita al dettaglio iniziale del prodotto quando il programma è iniziato originariamente. Apple lo ha esteso a tre anni dalla prima vendita al dettaglio dell’articolo in una modifica piuttosto silenziosa al manuale di supporto che è stato rilasciato oggi. Gli utenti di iPhone 12 e iPhone 12 Pro hanno ora un ulteriore anno di protezione contro questa vulnerabilità grazie a questo aggiornamento.

Apple ha dichiarato che la produzione dei dispositivi interessati è avvenuta tra ottobre 2020 e aprile 2021. L’unico criterio aggiuntivo per l’idoneità è che il tuo iPhone ‘non emetta suoni dal ricevitore quando effettui o ricevi chiamate’. Nel caso in cui tu soddisfi tali requisiti, Apple o un fornitore di servizi autorizzato Apple risolverà il problema gratuitamente.

L’iPhone 12 mini e l’iPhone 12 Pro Max non possono partecipare a questo programma. La riparazione di eventuali danni che ‘interessano la capacità di completare la riparazione’, come uno schermo rotto, è necessaria prima che Apple effettui qualsiasi servizio per ‘nessun problema di suono’.