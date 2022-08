Conad rende gli utenti davvero orgogliosi, proprio in questi giorni ha messo a disposizione di ognuno di noi una campagna promozionale veramente intrigante e convincente, arricchita con prezzi molto più bassi del normale.

Il volantino, che trovate disponibile in ogni negozio in Italia, propone prodotti con le più classiche condizioni di vendita, ovvero sono tutti distribuiti no brand, con alle spalle una comodissima garanzia di 24 mesi, la quale permette di coprire ogni singolo difetto di fabbrica, ma non i danni accidentali causati dagli utenti.

Conad: le offerte del volantino sono spaventose

Con il volantino Conad non si scherza assolutamente, in questi giorni è possibile pensare di acquistare la tecnologia spendendo anche relativamente poco. Uno dei prodotti di punta dell’intera campagna promozionale, non è altro che la batteria per auto ExtraPower, disponibile in numerose varianti; la più economica prevede una capacità di 45Ah, con prezzo finale di vendita che si aggira attorno ai 39 euro, per salire poi verso il modello più costoso, quale prevede un costo di 74 euro, per 80Ah di capacità.

Volendo invece mettere le mani su un prodotto decisamente economico, la scelta potrebbe ricadere sulle pile stilo AA o AAA (nella loro confezione da 10 unità), in vendita ad un prezzo che non supera i 3,99 euro.

Le altre promozioni di Conad sono interamente raccolte nel volantino che potete sfogliare direttamente online sul sito ufficiale della stessa azienda, raggiungibile proprio in questi giorni.