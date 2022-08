Pixelmator Photo, un’app complementare al successo di Pixelmator Pro per iOS e iPadOS, sta abbracciando gli abbonamenti mentre si fa strada sul Mac. In precedenza, l’app era accessibile con una tariffa una tantum di 7,99 euro, ma presto sarà disponibile su base mensile o annuale.

L’app ora costerà 4,99 euro al mese, con un’opzione di acquisto a vita di 54,99 euro. Gli utenti attuali potranno continuare come al solito. Pixelmator nel suo insieme ha debuttato nel 2007 con l’edizione ‘Classic’, che alla fine è stata ribattezzata ‘Pro’. Pixelmator Photo sarà disponibile su iPhone nel 2021. Oggi, l’app Foto è disponibile solo su iPhone e iPad e offre alcune delle stesse funzionalità di modifica di Pro, ma non è una soluzione di progettazione grafica completa. Invece, si occupa principalmente di fotoritocco.

Pixelmator, ecco il perchè della scelta

La società ha spiegato che il suo attuale accordo sui prezzi una tantum non era più valido per il servizio in corso. Stava rallentando lo sviluppo e mettendo in difficoltà la società nel determinare se condurre invece aggiornamenti a pagamento.

Ha inoltre affermato che ci sono app a basso prezzo sull’App Store, che non c’è unità di acquisto tra le piattaforme, che non ci sono prove gratuite su iOS e iPadOS e che non ci sono sconti per l’aggiornamento. Inoltre, l’approccio richiedeva a Pixelmator di dare la priorità alla spesa per acquisire nuovi utenti piuttosto che fare affidamento sulle entrate dei suoi consumatori fedeli.

‘Allora, qual’è il problema? Continua a pubblicare enormi aggiornamenti, giusto?’ ha detto l’azienda in una nota. ‘Puoi assolutamente tentare, ma se un aggiornamento non funziona come previsto o viene ritardato, sei in pericolo.’ E gradualmente, la tua base di utenti potenziali diminuisce al punto in cui devi fornire un aggiornamento a pagamento che anche gli utenti esistenti devono pagare.’

A parte il modello di abbonamento, la società ha rivelato l’intenzione di fornire Pixelmator Photo per Mac.