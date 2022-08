Lidl prova a superare le ottime offerte delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale pressoché unica nel proprio genere, ed in grado di dire la sua anche in un periodo “critico” come il corrente.

Il volantino non si discosta troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio, senza differenze o vincoli territoriali di alcun tipo. I prodotti sono interamente distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sono anche completamente no brand.

Lidl: quanti sconti per tutti gli utenti

Tante occasioni per gli utenti che vogliono acquistare la tecnologia da Lidl, con la nuovissima campagna promozionale, infatti, i consumatori possono pensare di accedere ad ottimi prodotti spendendo non più di 6,99 euro. Il modello da cogliere subito al volo non è altro che il frustino montalatte, perfetto per montare il latte per i vostri cappuccini.

In alternativa sono disponibili altri prodotti ben più costosi, quali possono essere un mini congelatore da 33 litri, il cui prezzo si aggira sui 149 euro, passando per la macchina sottovuoto (in vendita a 29 euro), oppure anche la friggitrice ad aria, la cui capienza è di circa 20 litri, in vendita alla modica cifra di soli 99 euro.

I prodotti, come anticipato del resto, potranno essere acquistati in ogni singolo negozio in Italia, senza costi aggiuntivi o differenze di prezzo in particolare, rispetto a quanto altri rivenditori offrono.