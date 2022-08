Conad stringe il cerchio e prova in tutti i modi a convincere i consumatori all’acquisto con il lancio di una incredibile campagna promozionale, perfettamente sensata e pensata per indurre i clienti ad acquistare non solo i beni di prima necessità, ma anche proprio la tecnologia.

Tutti coloro che vorranno approfittare degli ottimi prezzi bassi, non devono fare altro che ricorrere ai vari punti vendita sparsi in Italia, poiché gli sconti sono attivi solamente presso tali location fisiche, ed inoltre sono corredati con garanzia della durata di 24 mesi, e la variante no brand per la telefonia mobile.

Conad: che sorpresa per gli utenti

Conad ha messo le ali agli sconti, il suo volantino riesce a far sognare i consumatori proponendosi come validissima alternativa, nel momento in cui, ad esempio, si fosse interessati all’acquisto di elettronica a basso costo.

Ad esempio è possibile acquistare una buonissima batteria per auto, marca ExtraPower, con prezzi a partire da 39 euro, per il modello da 45Ah. Le cifre ovviamente salgono con la capienza del prodotto, fino ad arrivare ad un massimo di 80Ah, per la quale sarà necessario pagare anche 74 euro.

Gli acquisti di tecnologia non terminano qui, sono disponibili anche pile stilo AA o AAA (da 10 unità), il cui prezzo finale non supera comunque i 3,99 euro, una cifra di tutto rispetto, confrontata con la tipologia del prodotto selezionato. Gli altri dettagli del volantino sono disponibili solo online.